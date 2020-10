Fabrizio Corona positivo al Covid | Febbre a 39 per tre giorni

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 16 ottobre 2020), l’ex fotografo dei vip èalvirus. Lo ha annunciato lui stesso sui social dicendo di avere “laalta, a 39, per tre”, avvertendo tutte le persone che ha incontrato inclusi i giornalisti in Tribunale che lo hanno intervistato martedì scorso.ha affermato: “Sono dispiaciuto per la famiglia dei miei avvocati, dico questa cosa per avvisare tutti coloro che sono venuti in contatto con me in Tribunale, inclusi i giornalisti”. Proprio martedì scorso l’ex fotografo dei vip si era recato alla Sorveglianza per un’udienza relativa alla sua detenzione domiciliare, insieme agli avvocati Ivano Chiesa e Antonella Calcaterra, e aveva rilasciato diverse dichiarazioni ai ...