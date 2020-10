Rsa chiuse ai parenti? La psicologa: “Un nuovo trauma sarebbe molto difficile da tollerare” (Di giovedì 15 ottobre 2020) “Ci auguriamo tutti che non debba ripetersi perché la presenza del familiare anche se distanziato da un plexiglass, piuttosto che da una porta, ma comunque potendosi vedere, è riuscita a compensare un po’ i vissuti di abbandono e di solitudine di quando c’è stato il lockdown e si era dovuto chiudere”. Non ha dubbi la dottoressa Francesca Nota, psicologa genovese esperta di formazione degli operatori sociosanitari e di riabilitazione e potenziamento cognitivo, con un’ampia esperienza di collaborazione con le Rsa, le residenze sanitarie assistenziali per anziani. L’augurio è che “le strutture che hanno la possibilità di farlo in sicurezza continuino a permettere gli incontri perché il rischio che una nuova chiusura, un allontanamento degli affetti, crei un ulteriore disagio in una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020) “Ci auguriamo tutti che non debba ripetersi perché la presenza del familiare anche se distanziato da un plexiglass, piuttosto che da una porta, ma comunque potendosi vedere, è riuscita a compensare un po’ i vissuti di abbandono e di solitudine di quando c’è stato il lockdown e si era dovuto chiudere”. Non ha dubbi la dottoressa Francesca Nota,genovese esperta di formazione degli operatori sociosanitari e di riabilitazione e potenziamento cognitivo, con un’ampia esperienza di collaborazione con le Rsa, le residenze sanitarie assistenziali per anziani. L’augurio è che “le strutture che hanno la possibilità di farlo in sicurezza continuino a permettere gli incontri perché il rischio che una nuova chiusura, un allontanamento degli affetti, crei un ulteriore disagio in una ...

fattoquotidiano : Rsa chiuse ai parenti? La psicologa: “Un nuovo trauma sarebbe molto difficile da tollerare” - clikservernet : Rsa chiuse ai parenti? La psicologa: “Un nuovo trauma sarebbe molto difficile da tollerare” - Noovyis : (Rsa chiuse ai parenti? La psicologa: “Un nuovo trauma sarebbe molto difficile da tollerare”) Playhitmusic - - IlNuovoTorrazzo : FONDAZIONE BENEFATTORI - Da domani al 'Kennedy' e alla Rsa di via Zurla, chiuse le visite dei parenti - 1970Germano : Così come abbiamo chiuso i manicomi, andranno chiuse le istituzioni per anziani e rese operative soluzioni alternat… -

Ultime Notizie dalla rete : Rsa chiuse Emergenza Coronavirus. Lock-down a Natale, chiudono ai Parenti le RSA in tutta Italia. AssoCareNews.it Olgiate: chiude alle visite dall'esterno la casa famiglia. Scelta difficile ma necessaria

Dopo l'istituto Frisia di Merate, anche la RSA di Olgiate in data odierna ha deliberato la sospensione temporanea delle visite dall'esterno per gli ospiti della struttura. La decisione riguarda tutte ...

Grave lutto per Francesco Renga: è morto il padre

L'uomo, 91 anni, si è spento dopo una lunga battaglia contro l'Alzheimer e Francesco Renga si è chiuso nel suo dolore.

Dopo l'istituto Frisia di Merate, anche la RSA di Olgiate in data odierna ha deliberato la sospensione temporanea delle visite dall'esterno per gli ospiti della struttura. La decisione riguarda tutte ...L'uomo, 91 anni, si è spento dopo una lunga battaglia contro l'Alzheimer e Francesco Renga si è chiuso nel suo dolore.