Ricercato per spaccio in Belgio, il pusher finisce in manette a Brivio (Di giovedì 15 ottobre 2020) I carabinieri di Brivio hanno arrestato un cittadino marocchino di 33 anni Ricercato per droga. Su di lui pendeva un mandato di cattura europeo emesso dai magistrati belgi il 21 settembre perché lo ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 15 ottobre 2020) I carabinieri dihanno arrestato un cittadino marocchino di 33 anniper droga. Su di lui pendeva un mandato di cattura europeo emesso dai magistrati belgi il 21 settembre perché lo ...

