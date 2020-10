Omicidio Lecce, 'De Marco aveva avuto istinti omicidi anche in ospedale, pensava a un gesto eclatante' (Di giovedì 15 ottobre 2020) istinti omicidi anche in ospedale . Antonio De Marco, il 21enne reo confesso del delitto dei due fidanzati di Lecce , avrebbe ammesso di aver avuto in più occasioni istinti omicidi, anche mentre ... Leggi su leggo (Di giovedì 15 ottobre 2020)in. Antonio De, il 21enne reo confesso del delitto dei due fidanzati di, avrebbe ammesso di averin più occasionimentre ...

