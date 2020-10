Fabrizio Corona deve tornare in carcere: gli mancano nove mesi e il pericolo Moric (Di giovedì 15 ottobre 2020) Secondo il Tribunale di sorveglianza di Milano, il periodo che Corona passò in affidamento terapeutico, sarebbe da ripetere. Fabrizio Corona (Fonte foto: web)La libertà è ancora lontana per l’ex guru dei paparazzi, Fabrizio Corona. Per lui, un’improvvisa, pessima notizia, dovrà scontare ancora nove mesi di reclusione. Tecnicamente, li avrebbe già trascorsi in affidamento terapeutico, ma alcune falle, hanno portato a questa decisione da parte del Tribunale di sorveglianza di Milano. Secondo la procura infatti, ci sarebbero diverse violazioni, nel periodo che andava da febbraio a novembre del 2018, dove il paparazzo avrebbe scontato la pena. Sono quindi, praticamente annullati e da ... Leggi su chenews (Di giovedì 15 ottobre 2020) Secondo il Tribunale di sorveglianza di Milano, il periodo chepassò in affidamento terapeutico, sarebbe da ripetere.(Fonte foto: web)La libertà è ancora lontana per l’ex guru dei paparazzi,. Per lui, un’improvvisa, pessima notizia, dovrà scontare ancoradi reclusione. Tecnicamente, li avrebbe già trascorsi in affidamento terapeutico, ma alcune falle, hanno portato a questa decisione da parte del Tribunale di sorveglianza di Milano. Secondo la procura infatti, ci sarebbero diverse violazioni, nel periodo che andava da febbraio ambre del 2018, dove il paparazzo avrebbe scontato la pena. Sono quindi, praticamente annullati e da ...

