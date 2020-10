Destiny 2 per PS5 e Xbox Series X/S ha una data di uscita e non verrà pubblicato al lancio delle console (Di giovedì 15 ottobre 2020) Destiny 2 e tutte le sue espansioni saranno giocabili su PS5, Xbox Series X e Xbox Series S a partire dall'8 dicembre e lo afferma Bungie tramite un post sul sito ufficiale.Con il lancio di Destiny 2: Oltre la Luce il 10 novembre, molti giocatori si sono chiesti se la versione next-gen del gioco sarebbe arrivata per qual mese. A quanto pare non è così; il rinvio di Oltre la Luce non coincide con le versioni next-gen e Bungie probabilmente ha bisogno di più tempo per lavorare alla versione di prossima generazione. Bungie aveva precedentemente confermato il supporto 4K/60FPS, ma solo ora ha delineato l'intera gamma di aggiornamenti offerti dalle nuove console. Ancora più importante, la versione di nuova generazione avrà ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 15 ottobre 2020)2 e tutte le sue espansioni saranno giocabili su PS5,X eS a partire dall'8 dicembre e lo afferma Bungie tramite un post sul sito ufficiale.Con ildi2: Oltre la Luce il 10 novembre, molti giocatori si sono chiesti se la versione next-gen del gioco sarebbe arrivata per qual mese. A quanto pare non è così; il rinvio di Oltre la Luce non coincide con le versioni next-gen e Bungie probabilmente ha bisogno di più tempo per lavorare alla versione di prossima generazione. Bungie aveva precedentemente confermato il supporto 4K/60FPS, ma solo ora ha delineato l'intera gamma di aggiornamenti offerti dalle nuove. Ancora più importante, la versione di nuova generazione avrà ...

