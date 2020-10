Dark Souls sta per ricevere un 'sequel' fan made sviluppato da un gruppo di modder (Di giovedì 15 ottobre 2020) Un team di modder di Dark Souls si è riunito per annunciare Nightfall, un "sequel" fan made che, pur non creando modelli o ambienti completamente nuovi, cerca di creare un gioco Souls nuovo per PC.I modder che lavorano al progetto includono Grimrukh (Daughters of Ash), AinTunez, Meowmaritus, Dane, Zullie e alcuni altri.Presentato come un "sequel diretto di Dark Souls" e caratterizzato da una "lore ampliata", il team sta creando una nuova mappa del mondo (fatta di asset riciclati), un nuovo sistema di combattimento più veloce, nemici modificati e nuovi NPC con doppiaggio.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 15 ottobre 2020) Un team didisi è riunito per annunciare Nightfall, un "" fanche, pur non creando modelli o ambienti completamente nuovi, cerca di creare un gioconuovo per PC.Iche lavorano al progetto includono Grimrukh (Daughters of Ash), AinTunez, Meowmaritus, Dane, Zullie e alcuni altri.Presentato come un "diretto di" e caratterizzato da una "lore ampliata", il team sta creando una nuova mappa del mondo (fatta di asset riciclati), un nuovo sistema di combattimento più veloce, nemici modificati e nuovi NPC con doppiaggio.Leggi altro...

