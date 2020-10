Covid | l’appello di 80 scienziati | “L’immunità di gregge è pericolosa e non ferma il virus”

Leggi su tpi

(Di giovedì 15 ottobre 2020), l’appello di 80: “L’immunità di” “L’immunità die nonil”: lo afno 80, i quali hanno lanciato un appello sulla rivista The Lancet per ribadire che, l’idea di far contagiare di proposito la popolazione a basso rischio al fine di sviluppare un’immunità di massa e proteggere così i più vulnerabili, non è “supportata da evidenze scientifiche”. La lettera è stata firmata da diversi esperti internazionali con competenze che spaziano dalla sanità pubblica, epidemiologia, medicina, pediatria, sociologia, ...