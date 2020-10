Atletica, Modena si tinge d’azzurro: Palmisano e Battocletti le big in gara nel weekend (Di giovedì 15 ottobre 2020) Antonella Palmisano e Nadia Battocletti. Due specialità differenti, due grandi atlete. Modena è pronta ad ospitare la Festa dell’endurance, in programma sabato 17 e domenica 18 ottobre come seconda prova dei Campionati Italiani, appuntamento decisivo per l’assegnazione degli Scudetti. Palmisano è la favorita numero uno nella 10 km di marcia dopo aver centrato lo standard olimpico nella 20 km del match di Podebrady. In gara anche Lidia Barcella e Federica Curiazzi, presenti in Repubblica Ceca, oltre a Mariavitoria Becchetti e Nicole Colombi. In pista, invece, occhi puntati su Battocletti, due volte campionessa europea under 20 del cross. Al primo anno da promessa l’azzurra può contendere il titolo assoluto a Valeria Roffino. Nei 3000 siepi ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 ottobre 2020) Antonellae Nadia. Due specialità differenti, due grandi atlete.è pronta ad ospitare la Festa dell’endurance, in programma sabato 17 e domenica 18 ottobre come seconda prova dei Campionati Italiani, appuntamento decisivo per l’assegnazione degli Scudetti.è la favorita numero uno nella 10 km di marcia dopo aver centrato lo standard olimpico nella 20 km del match di Podebrady. Inanche Lidia Barcella e Federica Curiazzi, presenti in Repubblica Ceca, oltre a Mariavitoria Becchetti e Nicole Colombi. In pista, invece, occhi puntati su, due volte campionessa europea under 20 del cross. Al primo anno da promessa l’azzurra può contendere il titolo assoluto a Valeria Roffino. Nei 3000 siepi ...

Modena: tutte le donne per il tricolore

