World of Warcraft: Shadowlands si avvicina con il lancio della pre-patch (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Dopo un rinvio improvviso quando mancava meno di un mese alla data di uscita prefissata (il 27 ottobre), i fan di World of Warcraft si sono inevitabilmente preoccupati all'idea di un'attesa che rischiava di essere molto più lunga del previsto. Fortunatamente World of Warcraft: Shadowlands si avvicina a grandi passi grazie al lancio senza rinvii della pre-patch disponibile proprio da oggi.Ecco i dettagli condivisi da Blizzard:I campioni di Azeroth possono iniziare i preparativi per avventurarsi nell'Aldilà, perché la pre-patch di Shadowlands è ora disponibile! Questo aggiornamento ai contenuti introduce molti cambiamenti ai sistemi di gioco in World of ...

