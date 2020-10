(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il dolce tepore del sole carezza un lungo manto violaceo, donando pace e ristoro. Tuttavia, a pochi passi, due grandi menhir sorvegliano un antro torbido e inquietante che odora di sangue e cenere. È su questo contesto introduttivo che si plasma una nuova avventura puramente arcade., il cui nome deriva dal Finlandese "strega", è un termine che rispecchia alla perfezione il protagonista: un gracile mago incappucciato risvegliatosi all'esterno di una caverna ignota. Cosa ci faccia in un posto del genere non lo sapremo mai, difatti il titolo di Nolla Games non possiede alcun elemento narrativo.Ma cosa può succedere addentrandosi nei meandri di un luogo così oscuro? La nostra risposta è semplice e schietta: qualsiasi cosa. Dopo pochissimi secondi possiamo essere improvvisamente attaccati da una creatura infuocata o esplodere, ...

Eurogamer_it : Noita è un platform 2D in cui ogni pixel simula la fisica dell'ambiente circostante. Ecco la nostra recensione. -

Ultime Notizie dalla rete : Noita recensione

Cyberludus.com

[HWUVIDEO="3016"]OnePlus 8T: si MIGLIORA ancora una volta! La recensione[/HWUVIDEO] E’ la prima volta che accade ma OnePlus ha deciso che la versione di OnePlus 8 Pro fosse per il momento la migliore ...Non citati in fase di recensione ma non mancano lettore delle impronte digitali posto sotto al display con velocità e sicurezza massima, riconoscimento del volto 2D e feedback aptico della vibrazione.