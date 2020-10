La Figc ricorda Gianfranco De Laurentiis: “Salutiamo un amico del calcio” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Anche la Figc, e il presidente Gabriele Gravina, ricordano Gianfranco De Laurentiis, giornalista sportivo scomparso oggi. La Federazione ha pubblicato una nota sul sito ufficiale: «Il presidente Gabriele Gravina e la Figc si uniscono al dolore della famiglia di Gianfranco de Laurentiis, per oltre trent’anni volto storico del giornalismo sportivo Rai venuto a mancare nella notte a Roma all’età di 81 anni. Dopo gli inizi al Corriere della Sera, de Laurentiis è arrivato in Rai nel 1972, ricoprendo anche il ruolo di direttore della Tgs, la testata giornalistica sportiva, e occupandosi spesso di calcio attraverso la conduzione di trasmissioni seguite da milioni di italiani come ‘La Domenica Sportiva’, ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Anche la, e il presidente Gabriele Gravina,noDe, giornalista sportivo scomparso oggi. La Federazione ha pubblicato una nota sul sito ufficiale: «Il presidente Gabriele Gravina e lasi uniscono al dolore della famiglia dide, per oltre trent’anni volto storico del giornalismo sportivo Rai venuto a mancare nella notte a Roma all’età di 81 anni. Dopo gli inizi al Corriere della Sera, deè arrivato in Rai nel 1972, ricoprendo anche il ruolo di direttore della Tgs, la testata giornalistica sportiva, e occupandosi spesso di calcio attraverso la conduzione di trasmissioni seguite da milioni di italiani come ‘La Domenica Sportiva’, ...

Daniele91Nap : RT @angianna78: La UEFA rinvia #Italia-Islanda, le autorità sanitarie sarebbero intervenute a bloccare tutto in caso di mancato rinvio. Nes… - angianna78 : La UEFA rinvia #Italia-Islanda, le autorità sanitarie sarebbero intervenute a bloccare tutto in caso di mancato rin… - MooglePearl : @FIGC @CorSport @RaiSport Buffoni, pagliacci, se era la juve a quest'ora erano minimo 6 punti di penalizazione o vi… - GuidoPiano9 : RT @CozzolinoSalvo: Se la #FIGC dovesse decidere di non penalizzare il #Napoli con la sconfitta a tavolino lo farebbe esclusivamente per as… - AnnaPinaju : Quando smuoveremo il culo per andare a ribaltare la #Figc sarà sempre troppo tardi @gagravina @SerieA @vinspadafora… -

Ultime Notizie dalla rete : Figc ricorda La Figc ricorda Gianfranco De Laurentiis: “Salutiamo un amico del calcio” alfredopedulla.com Italia, gli azzurri al cimitero di Bergamo omaggiano le vittime del coronavirus

A poche ore dal match di Nations League tra Italia e Paesi Bassi, una delegazione di Figc e Knvb si è recata al Cimitero Monumentale di Bergamo con i rappresentanti della città ...

Delegazione Italia al cimitero di Bergamo, Gori "Messaggio importante"

Mancini, Vialli e Oriali hanno ricordato le vittime deponendo due corone di fiori BERGAMO (ITALPRESS) - A poche ore dal match di Nations League ...

A poche ore dal match di Nations League tra Italia e Paesi Bassi, una delegazione di Figc e Knvb si è recata al Cimitero Monumentale di Bergamo con i rappresentanti della città ...Mancini, Vialli e Oriali hanno ricordato le vittime deponendo due corone di fiori BERGAMO (ITALPRESS) - A poche ore dal match di Nations League ...