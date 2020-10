Io | che ho deluso tutte le aspettative della mia famiglia | ma non me stessa

Leggi su dilei

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Mi hanno detto di fare la brava, di non correre insieme agli altri e di non giocare a calcio, perché questo mi avrebbe resa un maschiaccio, e io sicuramente non potevo esserlo. Da quello che ricordo non mi era neanche permesso sognare troppo in grande: “resta con i piedi per terra”- mi dicevano mamma e papà- “abbiamo un piano per te”. Loro che adoravano vestirmi come una bambolina e raccontare, ad amici e colleghi, di quanto fossi brava, bella ed educata. Dicevano di me che un giorno gli avrei dato grandi soddisfazioni e che sarei stata un notaio o un medico, per seguire le loro orme. Così ho vissuto in una campana di vetro che, nonostante la mia statura minuta, diventava sempre più piccola e soffocante. Mi hanno detto di puntare sempre al massimo, senza mai chiedersi cosa fosse, per me, quell’obiettivo di eccellenza da ...