Flash News del 14 Ottobre 2020 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Entrano in vigore oggi le nuove misure restrittive decise dal Governo per cercare di contenere il diffondersi del Coronavirus ed evitare un ulteriore lockdown. La nuova stretta arriva mentre la curva dei contagi continua a salire, così come aumentano anche le vittime e i ricoveri. Le Regioni più colpite restano Lombardia, Piemonte e Campania. A preoccupare sono gli assembramenti sui mezzi pubblici, un tema che continua a dividere il Governo e gli enti locali, che oggi tornano ad incontrarsi;Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, questa mattina si è detto pronto al confronto in Parlamento sulle nuove restrizioni riferendo alla Camera, in vista del Consiglio Europeo di domani e di dopo domani, che sull'utilizzo dei fondi Europei il Governo cercherà il massimo coinvolgimento delle opposizioni nelle scelte;I contagiati nel mondo sono ormai arrivati ...

Ultime Notizie dalla rete : Flash News AS ROMA FLASH NEWS - Tutte le ultime notizie in giallorosso minuto per minuto Giallorossi.net OnePlus 8T: ufficiale il top gamma migliorato, anche in ottica gaming

L'evento OnePlus, che pure non ha lesinato in termini di accessori, con tanto di custodie ufficiali, ha portato alla ribalta il nuovo membro della serie T, col top gamma OnePlus 8T ...

Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi in crisi

Grande Fratello Vip prolunga la programmazione fino a lunedì 8 febbraio. Come Alfonso Signorini ha già anticipato al talk show Casa Chi, ci saranno nuovi ingressi nella Casa. Uno tra i nuovi concorren ...

