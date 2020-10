Final Fantasy XIV | ecco le novità della patch 5 35

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) La5.35 diXIV introduce diverse novità, fra le quali nuove avventure e un ampliamento del new game plusXIV si aggiorna con l’arrivo5.35. Le novità introdotte sono diverse e vanno da un ulteriore spezzone di trama aggiunto alla serie di missioni “Save The Queen” fino a nuove aree esplorabili, nuove opzioni per la ricerca degli amici e, ovviamente, nuove armi, oggetti, formule, cavalcature, minion, emote e acconciature. Le novità5.35 diXIV sono anche narrative La5.35 aggiungerà diversi contenuti al già ricchissimo MMORPG di Square Enix. La fetta ...