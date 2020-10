Eleonora Daniele risponde a Fedez che l’aveva appellata “giornalista che arriva dal Grande Fratello” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Eleonora Daniele nella giornata di ieri ha chiesto in modo un po’ inquisitorio cosa avesse fatto Chiara Ferragni durante questo periodo per sensibilizzare il suo pubblico sul Covid-19 e quando Simona Ventura (che era in collegamento) le ha ricordato la raccolta fondi, la Daniele con fare pretestuoso ha sottolineato “sì, ma era durante il lockdown a marzo-aprile, di recente che ha fatto?”. Queste insinuazioni non sono piaciute a Fedez che l’ha letteralmente massacrata appellandola (più volte) come la “giornalista che arriva dal Grande Fratello” ribadendo su Twitter di essere uno “str*nzo insopportabile” quando litiga con qualcuno. Oggi Eleonora Daniele (dopo aver chiesto scusa ieri su ... Leggi su biccy (Di mercoledì 14 ottobre 2020)nella giornata di ieri ha chiesto in modo un po’ inquisitorio cosa avesse fatto Chiara Ferragni durante questo periodo per sensibilizzare il suo pubblico sul Covid-19 e quando Simona Ventura (che era in collegamento) le ha ricordato la raccolta fondi, lacon fare pretestuoso ha sottolineato “sì, ma era durante il lockdown a marzo-aprile, di recente che ha fatto?”. Queste insinuazioni non sono piaciute ache l’ha letteralmente massacrata appellandola (più volte) come la “giornalista chedalFratello” ribadendo su Twitter di essere uno “str*nzo insopportabile” quando litiga con qualcuno. Oggi(dopo aver chiesto scusa ieri su ...

