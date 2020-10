Covid: non solo calcetto, anche s'istrumpa e tango nella lista dei divieti (Di mercoledì 14 ottobre 2020) ... per i quali invece il dpcm, come ricorda anche il testo pubblicato in Gazzetta, consente il proseguimento della pratica sportiva. Il decreto conferma dunque, per gli amatori, il divieto per tutte le ... Leggi su ansa (Di mercoledì 14 ottobre 2020) ... per i quali invece il dpcm, come ricordail testo pubblicato in Gazzetta, consente il proseguimento della pratica sportiva. Il decreto conferma dunque, per gli amatori, il divieto per tutte le ...

dellorco85 : Eleonora Daniele su RAI 1 riesce a far polemica su Chiara Ferragni perché 'non ha parlato di Covid'. Beh più che pa… - matteosalvinimi : 'I migranti? Non portano il Covid, numeri non preoccupanti' (Luciana Lamorgese, ministro dell'Interno, 11 ottobre 2… - CarloCalenda : L’Italia ha un problema con il funzionamento dello Stato. La questione non è stanziare le risorse ma saperle spende… - Santeli30 : RT @Cartabellotta: Le scialuppe di salvataggio della #Covid_19 sono #tamponi e sistema di tracciamento e isolamento. Non le terapie intensi… - CarloPaoloAn3 : @momasaniello @matteosalvinimi @realDonaldTrump ah quindi secondo te il REGENERON è la panacea al covid? Guarda ti… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid non Covid, Paolo Giordano: la seconda ondata sta mutando la nostra psicologia Corriere della Sera Maledetto coinquilino

Come cambia la convivenza in tempo di Covid. Alcune indagini rivelano timori e rischi della condivisione degli spazi domestici dovuti alla negligenza ...

Covid. Catena (Ospedale Sacco): “Preoccupa l’aumento esponenziale dei ricoveri a Milano”

Emanuele Catena, direttore della terapia intensiva dell’Ospedale Sacco di Milano, intervistato da Sky TG24, ha spiegato che non è tanto il numero a preoccupare, ma il trend dei ricoveri: “Da qualche g ...

Come cambia la convivenza in tempo di Covid. Alcune indagini rivelano timori e rischi della condivisione degli spazi domestici dovuti alla negligenza ...Emanuele Catena, direttore della terapia intensiva dell’Ospedale Sacco di Milano, intervistato da Sky TG24, ha spiegato che non è tanto il numero a preoccupare, ma il trend dei ricoveri: “Da qualche g ...