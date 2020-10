Covid-19, maxi focolaio ad Alberobello: oltre 70 i positivi (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Covid-19, scoppia un maxi focolaio in una Rsa di Alberobello. Il sindaco del paese pugliese ha indetto la chiusura delle scuole Cresce la paura ad Alberobello, comune in provincia di Bari. In una Rsa è scoppiato un maxi focolaio che ha costretto il sindaco ad agire di conseguenza. Su 63 ospiti, 59 sono risultati positivi. … L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di mercoledì 14 ottobre 2020)-19, scoppia unin una Rsa di. Il sindaco del paese pugliese ha indetto la chiusura delle scuole Cresce la paura ad, comune in provincia di Bari. In una Rsa è scoppiato unche ha costretto il sindaco ad agire di conseguenza. Su 63 ospiti, 59 sono risultati. … L'articolo proviene da .

