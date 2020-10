Conte promette: "Parte importante del Recovery Fund per favorire l'occupazione delle donne" (Di mercoledì 14 ottobre 2020) “Sull’occupazione femminile accolgo l’impego Contenuto nella risoluzione di maggioranza approvata ieri e assicuro che una Parte significativa” delle risorse del Recovery “sarà destinata a questo scopo”. Così il premier Giuseppe Conte alla Camera per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre ribadendo l’impegno per l’assegno unico e al miglioramento dei servizi per conciliare il lavoro femminile delle madri lavoratrici.In una nota la senatrice Pd Valeria Fedeli sottolinea l’importanza del lavoro delle donne come leva strategica per la crescita. “Fin da maggio scorso, quando ancora nel pieno del lockdown appariva evidente che a pagare ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 14 ottobre 2020) “Sull’femminile accolgo l’impegonuto nella risoluzione di maggioranza approvata ieri e assicuro che unasignificativa”risorse del“sarà destinata a questo scopo”. Così il premier Giuseppealla Camera per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre ribadendo l’impegno per l’assegno unico e al miglioramento dei servizi per conciliare il lavoro femminilemadri lavoratrici.In una nota la senatrice Pd Valeria Fedeli sottolinea l’importanza del lavorocome leva strategica per la crescita. “Fin da maggio scorso, quando ancora nel pieno del lockdown appariva evidente che a pagare ...

