Camera, Conte all’opposizione: “Ieri in Senato si è parlato anche di altre questioni, ma oggi mio intervento sarà solo su temi Consiglio Ue” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) “oggi mi atterrò unicamente ai temi dell’agenda del Consiglio europeo: per rispetto dell’ordine dei lavori il mio intervento sarà solo sull’ordine del giorno del Consiglio”, così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nell’introduzione del suo discorso alla Camera. Il riferimento è al dibattito che si è tenuto ieri al Senato dopo le sue dichiarazioni nel quale l’opposizione ha toccato temi non inerenti alle comunicazioni. “Ieri al Senato si sia parlato anche di altre questioni – ha specificato il premier, premettendo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 ottobre 2020) “mi atterrò unicamente aidell’agenda deleuropeo: per rispetto dell’ordine dei lavori il miosaràsull’ordine del giorno del”, così il presidente del, Giuseppe, nell’introduzione del suo discorso alla. Il riferimento è al dibattito che si è tenuto ieri aldopo le sue dichiarazioni nel quale l’opposizione ha toccatonon inerenti alle comunicazioni. “Ieri alsi siadi– ha specificato il premier, premettendo ...

LegaSalvini : BORDATA DI SALVINI: 'PER I MIGRANTI TUTTI ALLA CAMERA, PER GLI ITALIANI TUTTI ASSENTI'. - DOscarLancini : Bordata di #Salvini: 'Per i migranti tutti alla Camera, per gli italiani tutti assenti' #iostoconsalvini - PoliticaNewsNow : Conte alla Camera: 'Risorse significative destinate all'occupazione femminile' - MPenikas : FQ: Camera, Conte all’opposizione: “Ieri in Senato si è parlato anche di altre questioni, ma oggi mio intervento s… - ZenatiDavide : Camera, Conte all’opposizione: “Ieri in Senato si è parlato anche di altre questioni, ma oggi mio intervento sarà s… -