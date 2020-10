Alla Farnesina di Di Maio usano Google Translate: Manlio Di Stefano diventa 'Of Stefano' (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Luigi Di Maio ne ha combinata un'altra delle sue: come scrive Il Foglio , sul sito della Farnesina è comparso un annuncio sul fatto che "Manlio Di Stefano esprime grande soddisfazione per la firma ... Leggi su globalist (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Luigi Dine ha combinata un'altra delle sue: come scrive Il Foglio , sul sito dellaè comparso un annuncio sul fatto che "Diesprime grande soddisfazione per la firma ...

GiuseppeConteIT : Padre Pierluigi Maccalli e Nicola Chiacchio, rapiti in Africa tra il 2018 e il 2019, sono liberi e stanno rientrand… - GianlucaVasto : Padre Pierluigi Maccalli e Nicola Chiacchio, sono liberi! Un grazie alla nostra Intelligence, in particolare all'Aise, e alla Farnesina. ????? - ItalyMFA : Il Ministro @luigidimaio ha incontrato alla #Farnesina il Ministro degli Affari Esteri ???? Nasser Bourita. ?? In age… - Signorasinasce : RT @7colli1: @Signorasinasce si parla di tutto alla farnesina di ignoranza geografica ma questo può risolvere il problema degli italiani in… - 7colli1 : @Signorasinasce si parla di tutto alla farnesina di ignoranza geografica ma questo può risolvere il problema degli italiani in Libia? -

Ultime Notizie dalla rete : Alla Farnesina Sviluppo sostenibile, alla Farnesina il Rapporto ASviS - Lavoro & Sviluppo Agenzia ANSA Italia-Bahrein: viceministra Sereni a colloquio con sottosegretario agli Esteri Al Khalifa

Lo riferisce un comunicato stampa della Farnesina. “L’ottimo stato dei rapporti tra i ... la viceministra - accoglie con favore questi Accordi quale contributo alla riduzione delle tensioni nella ...

Vicenda Saras: quando il petrolio italiano dà fastidio

Michele Marsiglia, Presidente di FederPetroli Italia spiega perché Saras non ha trattato petrolio ISIS e si dice sicuro che si voglia colpire il sistema petrolifero italiano ...

Lo riferisce un comunicato stampa della Farnesina. “L’ottimo stato dei rapporti tra i ... la viceministra - accoglie con favore questi Accordi quale contributo alla riduzione delle tensioni nella ...Michele Marsiglia, Presidente di FederPetroli Italia spiega perché Saras non ha trattato petrolio ISIS e si dice sicuro che si voglia colpire il sistema petrolifero italiano ...