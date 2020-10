Scout speed e multa | ecco quando si può non pagare

Leggi su termometropolitico

(Di martedì 13 ottobre 2020)si può nonQui di seguito vogliamo occuparci del dispositivo denominato ““, ovvero di un modello più evoluto di autovelox – usato da polizia stradale, vigili urbani ed altre forze dell’ordine – che riesce a misurare con estrema accuratezza la velocità dei mezzi a motore in movimento, sanzionando i guidatori che oltrepassano i limiti di velocità. In particolare, vogliamo fare luce suè possibile nonlaemessa tramite questo innovativo dispositivo mobile: è stata infatti la giurisprudenza a chiarire che non sempre l’automobilista ha torto, anche ...