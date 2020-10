Presunta violenza sessuale, pm: "A processo lo speaker radiofonico Fernando Proce" (Di martedì 13 ottobre 2020) Milano, 13 ottobre 2020 - Secondo l'accusa avrebbe molestato ripetutamente una giovane donna che lavorava in radio con lui. Ora rischia di finire sotto Processo per violenza sessuale. La procura di ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 13 ottobre 2020) Milano, 13 ottobre 2020 - Secondo l'accusa avrebbe molestato ripetutamente una giovane donna che lavorava in radio con lui. Ora rischia di finire sottoper. La procura di ...

Ora rischia di finire sotto processo per violenza sessuale. La procura di Milano ha infatti chiesto il rinvio a giudizio per Fernando Proce, 54 anni, originario di Lecce ma residente nel capoluogo ...

Il conduttore radiofonico Fernando Proce, 54 anni, è accusato di aver molestato fisicamente e verbalmente una giovane che stava facendo la gavetta in radio. La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a ...

