“Il Governo fallisce nei controlli e paghiamo noi”. Dpcm, commercianti in rivolta (Di martedì 13 ottobre 2020) Il Governo attua misure folli e incontrollabile e a pagare sono i cittadini e i commercianti. Adesso con il nuovo decreto del presidente del Consiglio, che vieta di sostare davanti ai locali, viene preventivata la chiusura definitiva di molte attività. “Al posto di controllare le persone che sostavano davanti ai locali senza mascherina, il Governo ha preferito colpire i pub, le birrerie e i cocktail bar che non sono certo la causa dell’aumento dei contagi Covid”, tuona Matteo Musacci, vice presidente nazionale di Fipe-Confcommercio. Mentre si stima che almeno 50mila imprese potrebbero abbassare per sempre le saracinesca, tra ristoranti e bar, entro la fine dell’anno. “Questa – dice Musacci all’HuffingtonPost – è l’ennesima batosta per un settore che stava trainando ... Leggi su ilparagone (Di martedì 13 ottobre 2020) Ilattua misure folli e incontrollabile e a pagare sono i cittadini e i. Adesso con il nuovo decreto del presidente del Consiglio, che vieta di sostare davanti ai locali, viene preventivata la chiusura definitiva di molte attività. “Al posto di controllare le persone che sostavano davanti ai locali senza mascherina, ilha preferito colpire i pub, le birrerie e i cocktail bar che non sono certo la causa dell’aumento dei contagi Covid”, tuona Matteo Musacci, vice presidente nazionale di Fipe-Confcommercio. Mentre si stima che almeno 50mila imprese potrebbero abbassare per sempre le saracinesca, tra ristoranti e bar, entro la fine dell’anno. “Questa – dice Musacci all’HuffingtonPost – è l’ennesima batosta per un settore che stava trainando ...

NicolaPorro : ?? Il #Governo buca il pallone da calcetto, massacra bar e ristoranti e manda avanti le cartelle esattoriali. Eppure… - CarloCalenda : Articoli e virgolettati spiegano che appoggio a eventuale candidatura da parte del @pdnetwork dipende da “ammorbidi… - ricpuglisi : Mentre il governo Conte si gingilla con il divieto AUTORITARIO delle feste private, può essere così cortese da farc… - Grunf62 : RT @GiorgiaMeloni: Nella Germania Est la Stasi poteva contare su una spia ogni 83 cittadini. Sembra di essere ripiombati in quei luoghi. Il… - TonusAldo : RT @matteosalvinimi: Il governo di minoranza è incollato alle (temporanee) poltrone, ma non potranno umiliare per sempre la volontà popolar… -