Elisabetta Gregoraci, l’ex Francesco: “Tra di noi sempre l’ombra di Briatore” (Di martedì 13 ottobre 2020) Dopo l’ospitata a Live-Non è la d’Urso Francesco Bettuzzi ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 14 ottobre 2020. Bettuzzi è l’imprenditore che Elisabetta Gregoraci ha frequentato dopo la fine del suo matrimonio con Flavio Briatore. Un amore vissuto nel massimo riserbo, tanto che i diretti interessati hanno … L'articolo Elisabetta Gregoraci, l’ex Francesco: “Tra di noi sempre l’ombra di Briatore” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 13 ottobre 2020) Dopo l’ospitata a Live-Non è la d’UrsoBettuzzi ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 14 ottobre 2020. Bettuzzi è l’imprenditore cheha frequentato dopo la fine del suo matrimonio con Flavio Briatore. Un amore vissuto nel massimo riserbo, tanto che i diretti interessati hanno … L'articolo, l’ex: “Tra di noil’ombra di Briatore” proviene da Gossip e Tv.

trash_italiano : Gli autori del #GFVIP quando scoprono che, dopo aver speso chissà quanti soldi per il cachet, non possono più manda… - interistadoc_ : RT @Cate95S: Dico solo una cosa. Elisabetta con Pier fa uscire il lato bello di sé. È dolce, sensibile, ironica. Da sola è troppo gregoraci… - zazoomblog : Elisabetta Gregoraci: ecco il cachet per il Grande Fratello Vip - #Elisabetta #Gregoraci: #cachet… - Cate95S : Dico solo una cosa. Elisabetta con Pier fa uscire il lato bello di sé. È dolce, sensibile, ironica. Da sola è tropp… - marina_estati : #GFVIP Quelle di Franceska NON sono PROVOCAZIONI ma CONSIDERAZIONI schiette e motivate: sbaglio o Elisabetta Gregor… -