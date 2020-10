Covid: in Gb 143 morti in 24 ore, record da giugno (Di martedì 13 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 13 OTT - Nel Regno Unito l'andamento dell'epidemia di coronavirus si conferma drammatico. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 17.234 nuovi casi di contagio e 143 morti, un numero ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 13 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 13 OTT - Nel Regno Unito l'andamento dell'epidemia di coronavirus si conferma drammatico. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 17.234 nuovi casi di contagio e 143, un numero ...

CPapasergio : Un disastro #COVID__19 #Covid, in Gran Bretagna 17mila contagi e record di morti da giugno: 143 in 24 ore. Parigi,… - Lady_Tremaine_8 : RT @gavinjones10: Il leader dell' opposizione partito laburista nel Regno Unito chiede un nuovo lockdown per bloccare l'aumento dei casi di… - MatteoMarchini5 : Covid, in Gran Bretagna 17mila contagi e record di morti da giugno: 143 in 24 ore. Parigi, “terapie intensive all’8… - pama_dei : RT @gavinjones10: Il leader dell' opposizione partito laburista nel Regno Unito chiede un nuovo lockdown per bloccare l'aumento dei casi di… - gavinjones10 : Il leader dell' opposizione partito laburista nel Regno Unito chiede un nuovo lockdown per bloccare l'aumento dei c… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 143 Covid: in Gb 143 morti in 24 ore, record da giugno La Prealpina Covid: in Lombardia 1080 positivi, 6 decessi

(ANSA) - MILANO, 13 OTT - Con 17.186 tamponi effettuati, sono 1.080 i casi positivi registrati in Lombardia, con una percentuale del 6,2%. Sono 12 i nuovi ricoverati in terapia intensiva per un totale ...

Covid: in Gb 143 morti in 24 ore, record da giugno

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - Nel Regno Unito l'andamento dell'epidemia di coronavirus si conferma drammatico. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 17.234 nuovi casi di contagio e 143 morti, un numero ...

(ANSA) - MILANO, 13 OTT - Con 17.186 tamponi effettuati, sono 1.080 i casi positivi registrati in Lombardia, con una percentuale del 6,2%. Sono 12 i nuovi ricoverati in terapia intensiva per un totale ...(ANSA) - ROMA, 13 OTT - Nel Regno Unito l'andamento dell'epidemia di coronavirus si conferma drammatico. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 17.234 nuovi casi di contagio e 143 morti, un numero ...