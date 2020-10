Azzano | la tragedia di Luca e Matteo | Investimento non volontario

(Di martedì 13 ottobre 2020)San Paolo, Bergamo,, 13 ottobre 2020 - Un tragico epilogo che si è consumato in dieci secondi . La morte diCarissimi eFerrari, 18 e 21 anni, che in sella alla Vespa furono ...

Ultime Notizie dalla rete : Azzano tragedia

Il Giorno

I due ragazzi travolti sulla Vespa dopo le frizioni in discoteca: le motivazioni della sentenza che ha condannato Scapin per omicidio stradale ...Il premio per il finalista più giovane è andato a Caterina Lazzarin di Portogruaro, lo speciale “Angela Felice” a Maria Marini di Fontanafredda. Gli intermezzi musicali sono ...