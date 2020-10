Aumento pensioni di invalidità: come fare domanda (Di martedì 13 ottobre 2020) È stata prorogata al 30 ottobre la scadenza per le domande di Aumento della pensione di invalidità civile. L’incremento porta a 651,51 euro per tredici mensilità l’assegno mensile che spetta a invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi già al compimento dei 18 anni e non più solo a partire dai 60. L’Inps, nel messaggio n. 3647 del 9 ottobre 2020 fornisce le istruzioni su come presentare domanda per tutti coloro che non ricevono in automatico l’Aumento. La scadenza per la presentazione delle domande è il 30 ottobre per beneficiarne con decorrenza da agosto. Aumento pensioni invalidità, chi deve fare domanda e chi no Invalidi civili ... Leggi su quifinanza (Di martedì 13 ottobre 2020) È stata prorogata al 30 ottobre la scadenza per le domande didella pensione di invalidità civile. L’incremento porta a 651,51 euro per tredici mensilità l’assegno mensile che spetta a invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi già al compimento dei 18 anni e non più solo a partire dai 60. L’Inps, nel messaggio n. 3647 del 9 ottobre 2020 fornisce le istruzioni supresentareper tutti coloro che non ricevono in automatico l’. La scadenza per la presentazione delle domande è il 30 ottobre per beneficiarne con decorrenza da agosto.invalidità, chi devee chi no Invalidi civili ...

fattoquotidiano : Pensioni di invalidità, entro il 30 ottobre va presentata la domanda per ricevere l’aumento a 651 euro. Ecco come f… - CatalfoNunzia : Con la circolare applicativa emanata da @INPS_it si compie l’ultimo passaggio di una misura del #DecretoAgosto che… - LeggiOggi_it : ??Aumento #Pensioni di #invalidità 2020?? Per chi deve fare domanda, e vuole ottenere l'incremento dal 1° agosto 2020… - Liberopensato16 : Ma l'INPS è un'associazione a delinquere? La consulta li obbliga ad aumentare le pensioni di invalidità e loro le a… - SenzaBarriereVR : Pensioni di invalidità, entro il 30 ottobre va presentata la domanda per ricevere l'aumento a 651 euro. Ecco come f… -