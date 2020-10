Atp Sardegna 2020, un Sonego solido batte Zeppieri in due set (Di martedì 13 ottobre 2020) Lorenzo Sonego batte Giulio Zeppieri nel match del primo turno del torneo Atp di Sardegna 2020 e avanza al secondo turno in cui affronterà Vesely. Il tennista piemontese supera nel derby tutto italiano il laziale col punteggi di 6-2 7-6(4) dominando il primo set e soffrendo un po’ nel secondo set in cui dopo aver conquistato un break ha subito il rientro nel finale del più giovane avversario ed è stato costretto a spuntarla al tie-break grazie alla maggiore esperienza. LA CRONACA – Zeppieri entra bene in campo ma Sonego è in grande giornata e non concede nulla. Il torinese, pressoché perfetto al servizio, riesce a effettuare il primo break nel quinto gioco, vincendo poi i tre giochi successivi e chiudendo con il risultato ... Leggi su sportface (Di martedì 13 ottobre 2020) LorenzoGiulionel match del primo turno del torneo Atp die avanza al secondo turno in cui affronterà Vesely. Il tennista piemontese supera nel derby tutto italiano il laziale col punteggi di 6-2 7-6(4) dominando il primo set e soffrendo un po’ nel secondo set in cui dopo aver conquistato un break ha subito il rientro nel finale del più giovane avversario ed è stato costretto a spuntarla al tie-break grazie alla maggiore esperienza. LA CRONACA –entra bene in campo maè in grande giornata e non concede nulla. Il torinese, pressoché perfetto al servizio, riesce a effettuare il primo break nel quinto gioco, vincendo poi i tre giochi successivi e chiudendo con il risultato ...

