Alaba, c'è anche la Juve (Di martedì 13 ottobre 2020) David Alaba può lasciare il Bayern. Ha rifiutato il rinnovo fino al 2025, tiene in sospeso il presidente Karl-Heinz Rummenigge e ha il contratto in scadenza tra otto mesi: la trattativa si è bloccata, ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 13 ottobre 2020) Davidpuò lasciare il Bayern. Ha rifiutato il rinnovo fino al 2025, tiene in sospeso il presidente Karl-Heinz Rummenigge e ha il contratto in scadenza tra otto mesi: la trattativa si; bloccata, ...

tuttosport : ?? #Juve, #Alaba a zero stuzzica #Paratici: ideale per #Pirlo - sportli26181512 : Alaba, c'è anche la Juve: Il difensore austriaco, 28 anni, ha rifiutato la nuova offerta del Bayern: undici milioni… - AlexDGlondon : #Alaba alla @juventusfc.... Vediamo - Cate1081 : @LucaFiorino24 È quello che mi chiedo anch'io, Palmieri era una buonissima occasione da prendere in prestito e sopr… - merocosimo24 : @PaPaganini E a Montecarlo lo sanno solo ora? In Germania parlano e scrivono da 3 settimane della Juve che sarebbe… -