Vortice Polare troposferico in crisi, ondate di freddo all’orizzonte (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ottobre è iniziato in modo piuttosto dinamico. Stiamo assistendo a frequenti assalti delle Alte Pressioni verso il Polo Nord, il primo ad esempio dall’area russo/Scandinava si è espanso verso il Circolo Polare Artico contribuendo a creare aree cicloniche profonde nel Canada orientale, negli Stati Uniti e nell’Europa occidentale. Il Nord America in questo momento è diviso in due parti: l’est e l’ovest. Il lato orientale sta registrando temperature più fredde del normale, a causa della presenza della bassa pressione e del flusso settentrionale dal Canada. Nel Canada occidentale e negli Stati Uniti occidentali, un’area ad alta pressione dominante portava al contrario un’ondata di caldo persistente. A fine mese possibile un’altra irruzione fredda sul Mediterraneo A livello dinamico, ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ottobre è iniziato in modo piuttosto dinamico. Stiamo assistendo a frequenti assalti delle Alte Pressioni verso il Polo Nord, il primo ad esempio dall’area russo/Scandinava si è espanso verso il CircoloArtico contribuendo a creare aree cicloniche profonde nel Canada orientale, negli Stati Uniti e nell’Europa occidentale. Il Nord America in questo momento è diviso in due parti: l’est e l’ovest. Il lato orientale sta registrando temperature più fredde del normale, a causa della presenza della bassa pressione e del flusso settentrionale dal Canada. Nel Canada occidentale e negli Stati Uniti occidentali, un’area ad alta pressione dominante portava al contrario un’ondata di caldo persistente. A fine mese possibile un’altra irruzione fredda sul Mediterraneo A livello dinamico, ...

ilmeteoit : #Meteo: #INVERNO 2020/2021 #ANOMALO, tutta colpa del #VORTICE #POLARE! Ecco perché e le #CONSEGUENZE in #ITALIA - CentroMeteoITA : #METEO - #INVERNO freddo e nevoso in #ITALIA? Molto dipenderà dal VORTICE POLARE e dalla NINA - lillydessi : Meteo: INVERNO 2020-2021 IN BALIA del VORTICE POLARE e della NINA! Ecco le CONSEGUENZE per ITALIA -… - bc_emergenza : RT @ilmeteoit: #Meteo: #INVERNO, TUTTO nelle mani del #VORTICE #POLARE e della #NINA! Ecco cosa SONO e la #TENDENZA aggiornata https://t.co… - ilmeteoit : #Meteo: #INVERNO, TUTTO nelle mani del #VORTICE #POLARE e della #NINA! Ecco cosa SONO e la #TENDENZA aggiornata -