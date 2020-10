Recovery, ok commissione Bilancio Camera a testo (Di lunedì 12 ottobre 2020) Roma, 12 ott. (Adnkronos) - Via libera dalla commissione Bilancio della Camera alla relazione sulle linee di indirizzo per l'uso del Recovery Fund. I gruppi dell'opposizione si sono astenuti. Il documento approvato, sarà votato domani in Aula, dopo l'illustrazione del presidente di commissione, il dem Fabio Melilli. Per il voto di domani, a quanto si apprende da fonti parlamentari, potrebbero essere presentate alcune risoluzioni di opposizione, non solo una, come sembrava in un primo momento. Leggi su iltempo (Di lunedì 12 ottobre 2020) Roma, 12 ott. (Adnkronos) - Via libera dalladellaalla relazione sulle linee di indirizzo per l'uso delFund. I gruppi dell'opposizione si sono astenuti. Il documento approvato, sarà votato domani in Aula, dopo l'illustrazione del presidente di, il dem Fabio Melilli. Per il voto di domani, a quanto si apprende da fonti parlamentari, potrebbero essere presentate alcune risoluzioni di opposizione, non solo una, come sembrava in un primo momento.

borghi_claudio : Ho spiegato in commissione bilancio qualcosa sul recovery fund. Uno dei vantaggi di non essere più presidente è il recupero della parola.

I fondi del Recovery Fund per un'"infrastruttura stabile" nello Stretto di Messina

«Garantire un’infrastruttura stabile e veloce dello Stretto di Messina» realizzando «opere adeguate e mezzi idonei e sostenibili, in modo da porre definitivamente fine all’isolamento della rete dei tr ...

«Garantire un'infrastruttura stabile e veloce dello Stretto di Messina» realizzando «opere adeguate e mezzi idonei e sostenibili, in modo da porre definitivamente fine all'isolamento della rete dei tr ...