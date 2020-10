Linguine alla cernia

Leggi su termometropolitico

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Le sono un primo piatto di pesce facile e veloce da preparare, una ricetta veramente comoda sia per tutti i giorni che per eventi speciali con ospiti a cena. Vediamo insieme la preparazione Ingredienti Segui Termometro Politico su Google NewsFiletti diAglioPrezzemoloPomodoroOlio extravergine di olivaSale q.bPeperoncinoIniziamo la preparazione delle quindi per prima cosa portiamo sul fuoco una pentola piena d’acqua dove andremo a cuocere la pasta non appena l’acqua sarà arrivata ad ebollizione. Nel frattempo pulite l’aglio e il prezzemolo, poi prendete i filetti die tagliateli a pezzetti, quindi prendete una padella abbastanza capiente, aggiungete l’olio e l’aglio. Continuate la preparazione delle quindi aggiungete il prezzemolo e il peperoncino in ...