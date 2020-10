Limbiate | contagi Covid in notevole aumento e altre 3 classi in quarantena

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Aci sono da oggiscolastiche in isolamento domiciliare, che vanno ad aggiungersi alle3 che sono state fermate nelle scorse settimane. Nell’elenco aggiornato si inseriscono duedella scuola secondaria Giovanni Verga e una classe della primaria Marco Polo. La situazione è, come sempre, monitorata dall’Ats Brianza che dispone … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Didattica a distanza per una classe della primaria di Concorezzo, classi in isolamento domiciliare alle medie e alle elementari a Limbiate e a Camparada. Si apre una nuova settimana per le scuole alle ...In regione dai 368 del 7 ottobre si è saliti fino agli 894 positivi di sabato 10. In provincia ecco i primi dieci comuni per numero di contagi: Monza, Carate Brianza, Vimercate, Brugherio, Desio, Liss ...