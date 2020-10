Il retroscena | Alaba | la faraonica proposta Bayern E la Juve che ci prova sul serio

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Davidè un grande difensore, su questo particolare non ci sono dubbi. Può giocare sia al centro che a sinistra, ulteriore e non insignificante dettaglio che lo rende appetibile.è in scadenza di contratto, ilgli ha offerto la luna (ovviamente un ingaggio in doppia cifra) per convincerlo a restare. Lui sta benissimo in Baviera e ha rilasciato dichiarazioni sincere in tal senso, ma deve capire bene se a 28 anni è il caso oppure no di fare una nuova esperienza.è aldal 2008, le proposte non mancano, da tutte le big d’Europa, e anche laci stando sul. I messaggi sono stati recapitati al suo entourage, molto chiari. Più o meno suona così “se ...