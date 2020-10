“Ho gestito bene l’emergenza Coronavirus”, disse Vincenzo De Luca. E adesso? (Di lunedì 12 ottobre 2020) Vincenzo De Luca riuscirà a gestire l’emergenza Coronavirus in Campania, ora che l’emergenza c’è davvero e preoccupa seriamente? “Ho gestito bene l’emergenza”, disse in pieno lockdown il Governatore della Campania Vincenzo De Luca. Ma l’emergenza, allora, non c’era affatto. Al 27 aprile, infatti, i contagi erano appena 27. Un numero irrisorio rispetto alle altre Regioni … L'articolo “Ho gestito bene l’emergenza Coronavirus”, disse Vincenzo De Luca. E adesso? proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 12 ottobre 2020)Deriuscirà a gestire l’emergenza Coronavirus in Campania, ora che l’emergenza c’è davvero e preoccupa seriamente? “Hol’emergenza”,in pieno lockdown il Governatore della CampaniaDe. Ma l’emergenza, allora, non c’era affatto. Al 27 aprile, infatti, i contagi erano appena 27. Un numero irrisorio rispetto alle altre Regioni … L'articolo “Hol’emergenza Coronavirus”,De. E? proviene da www.meteoweek.com.

