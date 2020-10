Matteo Salvini | “Spero che al Governo non ci sia nessuno che pensi al lockdown”

(Di domenica 11 ottobre 2020) “Spero che alnon ci siachedi tornare a richiudere ancora locali, negozi, bar, uffici, fabbriche e scuole perché si rischia di morire“. Lo ha dichiarato il leader della Lega,, a margine della Wine Week a Milano. “L’80% dei contagi avviene a casa, questi sono i dati, quindi è inutile andare a prendersela con chi lavora – ha aggiunto-. Se qualcosa bisogna sospendere io direi il concorso straordinario per migliaia di insegnanti fissato per metà ottobre. E una follia, quello sì, lo eviterei. Eviterei questo supplizio agli insegnanti e agli studenti“.

Sono stati consegnati oggi pomeriggio dal capodelegazione della Lega in Parlamento europeo Marco Campomenosi gli attestati ai 120 partecipanti dell´Accademia federale “Formarsi per governare”, organiz ...Il leader della Lega continua a guidare il partito degli scettici e dà spiegazioni che non stanno scientificamente in piedi ...