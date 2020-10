«Green Carpet Fashion Awards 2020» | l’annuncio dei vincitori

(Di domenica 11 ottobre 2020) Livia Firth, Carlo Capasa, Piero Piazzi e altre personalità legate alla moda e a Eco-Age si sono ritrovate a Chateau Monfort a Milano per assistere insieme all’evento. «Stasera siamo qui a raccontare un piccolo miracolo e una rivoluzione», ha detto Livia Firth, «Abbiamo scoperto che in fondo gli abiti che abbiamo indossato finora erano sbagliati. Ora premiamo quelli ispirati ai valori della sostenibilità, della giustizia e della uguaglianza».

I voti ai look dei Green Carpe Fashion Awards 2020: Alexa Chung in Prada (8), Olivia Palermo arancio Hilfiger (7), Lewis Hamilton in bomber (6).L’intervento del Presidente del Consiglio all’evento tramesso in tv su Sky e sul canale Youtube: «Fiero della filiera italiana». Il premio a Zendaya e il gruppo di ascolto a Milano per la prima volta ...