Crolla la Virtus Roma: Sassari vince 92-72 (Di domenica 11 ottobre 2020) Roma - Brutta sconfitta casalinga per la Virtus Roma , nel terzo turno del campionato di Serie A , contro una super Sassari che passa al PalaLottomatica con un netto 92-72. Gara dominata dagli uomini ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 11 ottobre 2020)- Brutta sconfitta casalinga per la, nel terzo turno del campionato di Serie A , contro una superche passa al PalaLottomatica con un netto 92-72. Gara dominata dagli uomini ...

BasketWorldLif1 : EuroCup, Trento devastante, successi anche per Brescia e Virtus Bologna, crolla Venezia - mcarniglia20 : 7Days EuroCup: Trento, Virtus e Brescia ok. Venezia crolla a Belgrado - antoteven : 7Days EuroCup: Trento, Virtus e Brescia ok. Venezia crolla a Belgrado - marzagalia : 7Days EuroCup: Trento, Virtus e Brescia ok. Venezia crolla a Belgrado - eurodevotion : 7Days EuroCup: Trento, Virtus e Brescia ok. Venezia crolla a Belgrado -