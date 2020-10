Chris Pratt risolve il cubo di Rubik in meno di un minuto (VIDEO) (Di domenica 11 ottobre 2020) Chris Pratt risolve il cubo di Rubik in meno di un minuto in un VIDEO su Instagram: l'attore di Jurassic World ha raccontato di essersi allenato un anno per riuscire a farlo. Chris Pratt ha risolto il cubo di Rubik in meno di un minuto ed ha condiviso su Instagram il VIDEO che testimonia l'impresa per la quale si è allenato costantemente durante l'ultimo anno. In attesa di tornare sul set del film Jurassic World: Dominion, Chris Pratt si diverte ad intrattenere i suoi followers in diversi modi. L'ultimo, in ordine di tempo, riguarda il cubo di Rubik: l'attore ... Leggi su movieplayer (Di domenica 11 ottobre 2020)ildiindi unin unsu Instagram: l'attore di Jurassic World ha raccontato di essersi allenato un anno per riuscire a farlo.ha risolto ildiindi uned ha condiviso su Instagram ilche testimonia l'impresa per la quale si è allenato costantemente durante l'ultimo anno. In attesa di tornare sul set del film Jurassic World: Dominion,si diverte ad intrattenere i suoi followers in diversi modi. L'ultimo, in ordine di tempo, riguarda ildi: l'attore ...

NIALL13s : @IR0NLANG No ma Chris Pratt in quella posizione non posso accettarlo ?? - ciakmag : Intanto #ChrisPratt fa il fenomeno con il #CubodiRubik - clikservernet : Chris Pratt prende in giro le star che incoraggiano i loro fan a votare: “Vota o morirai” - Noovyis : (Chris Pratt prende in giro le star che incoraggiano i loro fan a votare: 'Vota o morirai') Playhitmusic - - NeNe707_ : Ho sudato freddo perché non trovavo chris pratt. CHE CI FA IN SECONDA FILAAA?! -

Ultime Notizie dalla rete : Chris Pratt Il superpotere di Chris Pratt? Risolvere il Cubo di Rubik in meno di un minuto Everyeye Cinema Jurassic World rinviato: disponibile nelle sale dal 2022

Jurassic World Dominion rinviato Giugno 2022: la sicurezza prima di tutto, e dopo i due casi di Coronavirus nel cast l'unica opzione è fermare le riprese. In uscita nelle sale nel 2022, ma "ne varrà l ...

Chris Pratt termina il cubo di Rubik in meno di un minuto su Instagram

Star-Lord di Guardiani della Galassia, oppure Chris Pratt per noi comuni mortali, su Instagram ha sfoggiato le sue abilità nel risolvere il celebre cubo di Rubik. “Ho provato tutto l’anno a risolvere ...

Jurassic World Dominion rinviato Giugno 2022: la sicurezza prima di tutto, e dopo i due casi di Coronavirus nel cast l'unica opzione è fermare le riprese. In uscita nelle sale nel 2022, ma "ne varrà l ...Star-Lord di Guardiani della Galassia, oppure Chris Pratt per noi comuni mortali, su Instagram ha sfoggiato le sue abilità nel risolvere il celebre cubo di Rubik. “Ho provato tutto l’anno a risolvere ...