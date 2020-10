Platini ancora contro il VAR: “Non fa parte della nostra filosofia e non risolve tutto” (Di sabato 10 ottobre 2020) Michel Platini, ex giocatore della Juventus ed ex presidente dell’UEFA, è stato intervistato durante il Festival dello Sport. Sul VAR sono negativo perché non fa parte della nostra filosofia di gioco e dell’errore. Ha aiutato a correggere qualcosa, ma non ha risolto tutti i problemi. Se si parla solo di linee, quindi gol e fuorigioco, va bene perché sono cose complicate da vedere per gli arbitri, ma per il resto non ce n’è bisogno: il compito dell’arbitro è vedere i falli. Intanto però non si tornerà indietro adesso. Se fossi stato alla FIFA avrei fatto di tutto per mostrare che era uno sbaglio. La mia scelta fu per gli arbitri di porta per dimostrare che era una cosa difficile da vedere. L’idea era quello di ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 10 ottobre 2020) Michel, ex giocatoreJuventus ed ex presidente dell’UEFA, è stato intervistato durante il Festival dello Sport. Sul VAR sono negativo perché non fadi gioco e dell’errore. Ha aiutato a correggere qualcosa, ma non ha risolto tutti i problemi. Se si parla solo di linee, quindi gol e fuorigioco, va bene perché sono cose complicate da vedere per gli arbitri, ma per il resto non ce n’è bisogno: il compito dell’arbitro è vedere i falli. Intanto però non si tornerà indietro adesso. Se fossi stato alla FIFA avrei fatto di tutto per mostrare che era uno sbaglio. La mia scelta fu per gli arbitri di porta per dimostrare che era una cosa difficile da vedere. L’idea era quello di ...

