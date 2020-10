Marcia, Podebrady 2020: trionfo Palmisano con standard per Tokyo (Di sabato 10 ottobre 2020) Antonella Palmisano trionfa nella 20km di Marcia del match internazionale di Podebrady 2020, in Repubblica Ceca. L’azzurra taglia il traguardo in 1h28:40, raggiungendo così anche il tempo necessario per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. La pugliese torna dunque alla vittoria a distanza di tre anni dal successo in Coppa Europa, grazie ad una prova molto convincente che l’ha vista staccare le avversarie al sedicesimo chilometro le avversarie. Un ottimo finale in progressione ha permesso a Palmisano di precedere la brasiliana Erica De Sena (1h29:14) e l’ecuadoriana Glenda Morejon (1h29:32). Leggi su sportface (Di sabato 10 ottobre 2020) Antonellatrionfa nella 20km didel match internazionale di, in Repubblica Ceca. L’azzurra taglia il traguardo in 1h28:40, raggiungendo così anche il tempo necessario per i Giochi Olimpici di. La pugliese torna dunque alla vittoria a distanza di tre anni dal successo in Coppa Europa, grazie ad una prova molto convincente che l’ha vista staccare le avversarie al sedicesimo chilometro le avversarie. Un ottimo finale in progressione ha permesso adi precedere la brasiliana Erica De Sena (1h29:14) e l’ecuadoriana Glenda Morejon (1h29:32).

