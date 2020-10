Il fisco fai da te è un successo: consigli e buone pratiche per la precompilata 2021 (Di sabato 10 ottobre 2020) Il fisco fai da te piace agli italiani, questa mattina l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i dati di un anno sulla precompilata. Le dichiarazioni ricevute dall’Ente, compilate tramite il software fornito e inviate in maniera autonoma, sono 3,9 milioni. Un aumento di 600.000 dichiarazioni rispetto allo scorso anno. La Lombardia è in testa tra le regioni che inviano più dichiarazioni precompilate, seguono il Lazio, il Veneto e il Piemonte. Dichiarazione precompilata, nel 2020 inviati un miliardo di dati Nel 2020 sono state precaricate nel sistema più di un miliardo di informazioni. Il numero di dati maggiore è quello relativo alle spese sanitarie. Seguono i premi assicurativi e tutte le informazioni che derivano dalle Certificazioni Uniche. In automatico arrivano anche gli interessi passivi ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 10 ottobre 2020) Ilfai da te piace agli italiani, questa mattina l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i dati di un anno sulla. Le dichiarazioni ricevute dall’Ente, compilate tramite il software fornito e inviate in maniera autonoma, sono 3,9 milioni. Un aumento di 600.000 dichiarazioni rispetto allo scorso anno. La Lombardia è in testa tra le regioni che inviano più dichiarazioni precompilate, seguono il Lazio, il Veneto e il Piemonte. Dichiarazione, nel 2020 inviati un miliardo di dati Nel 2020 sono state precaricate nel sistema più di un miliardo di informazioni. Il numero di dati maggiore è quello relativo alle spese sanitarie. Seguono i premi assicurativi e tutte le informazioni che derivano dalle Certificazioni Uniche. In automatico arrivano anche gli interessi passivi ...

Roma, 10 ott. (Adnkronos) - Sono 3,9 milioni le dichiarazioni precompilate inviate quest'anno dai contribuenti in totale autonomia, con pochi ...

Cartelle esattoriali 15 ottobre: riparte la riscossione, nessun rinvio

In arrivo accertamenti esecutivi e ingiunzioni, non solo nuove cartelle esattoriali ma anche versamenti delle quote delle vecchie cartelle esattoriali ...

