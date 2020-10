Test sierologici in farmacia (Di venerdì 9 ottobre 2020) Roma, 8 set (Adnkronos Salute) - Il ministero della Salute "ha convenuto sull'utilità di rendere disponibili in farmacia i Test sierologici validati dall'Istituto superiore di Sanità e dal Comitato tecnico-scientifico". E' quanto si legge in una nota del dicastero, diffusa al termine dell'incontro tenutosi oggi al quale hanno partecipato le rappresentanze del mondo della farmacia e dei farmacisti. "Il ministero della Salute - prosegue la nota - si è impegnato a predisporre un elenco dei Test che potranno essere effettuati nelle farmacie, secondo modalità di svolgimento e di trasmissione dei dati da concordare con le autorità sanitarie". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 ottobre 2020) Roma, 8 set (Adnkronos Salute) - Il ministero della Salute "ha convenuto sull'utilità di rendere disponibili invalidati dall'Istituto superiore di Sanità e dal Comitato tecnico-scientifico". E' quanto si legge in una nota del dicastero, diffusa al termine dell'incontro tenutosi oggi al quale hanno partecipato le rappresentanze del mondo dellae dei farmacisti. "Il ministero della Salute - prosegue la nota - si è impegnato a predisporre un elenco deiche potranno essere effettuati nelle farmacie, secondo modalità di svolgimento e di trasmissione dei dati da concordare con le autorità sanitarie".

