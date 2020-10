Portogallo, Anthony Lopes positivo al Coronavirus: ansia nel ritiro (Di venerdì 9 ottobre 2020) Anthony Lopes positivo al Coronavirus: cresce l’ansia nel ritiro del Portogallo. Ecco le ultime notizie per la Nazionale lusitana Come reso noto dalla Federazione portoghese, Anthony Lopes è risultato positivo al Coronavirus. Il portiere del Portogallo, dunque, salterà le sfide di Nations League con Francia e Svezia, lasciando di fatto il ritiro della Nazionale. L’estremo difensore è l’unico positivo al momento ai tamponi effettuati, con l’intero gruppo squadra che verrà sottoposto a nuovi test nelle prossime ore. Nel ritiro del ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 ottobre 2020)al: cresce l’neldel. Ecco le ultime notizie per la Nazionale lusitana Come reso noto dalla Federazione portoghese,è risultatoal. Il portiere del, dunque, salterà le sfide di Nations League con Francia e Svezia, lasciando di fatto ildella Nazionale. L’estremo difensore è l’unicoal momento ai tamponi effettuati, con l’intero gruppo squadra che verrà sottoposto a nuovi test nelle prossime ore. Neldel ...

