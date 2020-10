Papa Francesco: "Via i mercanti dal tempio, la finanza sia pulita" (Di venerdì 9 ottobre 2020) AGI - "Rinnovo la mia gratitudine per il servizio che svolgete", i presidi sui quali voi vigilate "si pongono a tutela di una 'finanza pulita', nell'ambito della quale ai 'mercanti' è impedito di speculare in quel sacro tempio che è l'umanità, secondo il disegno d'amore del Creatore". Papa Francesco si è rivolto così al Comitato di Esperti del Consiglio d'Europa (Moneyval) ricevuto oggi, dopo il controllo da loro effettuato in Vaticano (dal 30 settembre) sulla valutazione delle misure di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Un controllo concordato nel 2019, nell'ambito del quinto ciclo di valutazioni ("Fifth Evaluation Round"), a cui sono progressivamente sottoposte tutte le giurisdizioni ... Leggi su agi (Di venerdì 9 ottobre 2020) AGI - "Rinnovo la mia gratitudine per il servizio che svolgete", i presidi sui quali voi vigilate "si pongono a tutela di una '', nell'ambito della quale ai '' è impedito di speculare in quel sacroche è l'umanità, secondo il disegno d'amore del Creatore".si è rivolto così al Comitato di Esperti del Consiglio d'Europa (Moneyval) ricevuto oggi, dopo il controllo da loro effettuato in Vaticano (dal 30 settembre) sulla valutazione delle misure di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Un controllo concordato nel 2019, nell'ambito del quinto ciclo di valutazioni ("Fifth Evaluation Round"), a cui sono progressivamente sottoposte tutte le giurisdizioni ...

