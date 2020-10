Morto Lillo Tombolini | ex direttore La7 Il ricordo di Enrico Mentana

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Si è spento il 9 ottobre nella sua casa di Roma, all’età di 79 anni,, per anniLa7. Nato a Palermo il 5 febbraio 1941, responsabile del palinsesto di Antenna Nord alla fine degli anni ’70, contribuisce al successo della tv lombarda., la carriera Il 4 gennaio 1982 tutte le 22 emittenti facenti capo al gruppo Rusconi (la capofila proprio Antenna Nord) danno vita a un solo canale, Italia1:è tra i fondatori della nuova televisione, prima del successivo passaggio alla guida di Rete 4, network di proprietà della Mondadori. Sono gli anni di Drive In e di Bim Bum Bam, nonché dei cartoni animati tra cui I Puffi. A Rete 4lancia altri format di ...

Agenzia_Ansa : E' morto Lillo #Tombolini, da Italia 1 a Rete4 a La7 #ANSA - zazoomblog : Morto Lillo Tombolini il ricordo di Enrico Mentana: Un signore che si distingueva da tutti noi - #Morto #Lillo… - DarthPump : E' morto Lillo Tombolini, da Italia 1 a Rete4 a La7 - bianca_caimi : RT @Agenzia_Ansa: E' morto Lillo #Tombolini, da Italia 1 a Rete4 a La7 #ANSA - Filo2385Filippo : RT @Agenzia_Ansa: E' morto Lillo #Tombolini, da Italia 1 a Rete4 a La7 #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Lillo

Lutto a La 7 per la scomparsa di Lillo Tombolini, per anni direttore di rete. «Se ne è andato in questa stagione plumbea, in punta di piedi, come nel suo stile di sempre.Il mondo della tv è in lutto, è morto un volto storico di Rete 4, Italia 1 e La 7: l'uomo aveva 79 anni, ecco di chi si tratta ...