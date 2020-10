Dsquared2 X Poldo Dog Couture: collezione moda per cani (Di venerdì 9 ottobre 2020) Dopo varie collaborazione con i più famosi brand il marchio di abbigliamento luxury per cani, Poldo Dog Couture, ha dato vita ad una linea con l’inconfondibile tocco dei gemelli canadesi Dean e Dan Caten, di Dsquared2. L’evento tramite il quale è stata lanciata la linea è stato l’apertura della Milano Fashion Week anche se invece che modelli e modelle i protagonisti sono stati i cani! Il 22 Settembre, infatti, presso RawArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 9 ottobre 2020) Dopo varie collaborazione con i più famosi brand il marchio di abbigliamento luxury perDog, ha dato vita ad una linea con l’inconfondibile tocco dei gemelli canadesi Dean e Dan Caten, di. L’evento tramite il quale è stata lanciata la linea è stato l’apertura della Milano Fashion Week anche se invece che modelli e modelle i protagonisti sono stati i! Il 22 Settembre, infatti, presso RawArticolo completo: dal blog SoloDonna

Materiali naturali e resistenti e l'estetica tipica del brand. La linea comprende cappotti, gilet, guinzagli e collari. Disponibile online e negli store Dsquared dall'8 ottobre ...

I cani «ganzi» indossano Dsquared2

La domanda che ci siamo posti è stata: «Chi non abbiamo ancora vestito nella famiglia Dsquared2? La risposta è stata Our dogs!». I divertenti fratelli Dean e Dan raccontano così l'inizio della loro nu ...

Materiali naturali e resistenti e l'estetica tipica del brand. La linea comprende cappotti, gilet, guinzagli e collari. Disponibile online e negli store Dsquared dall'8 ottobre ...