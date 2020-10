Covid19 nel calcio, positivi anche Radu dell'Inter e Gabbia del Milan (Di venerdì 9 ottobre 2020) anche Radu positivo al coronavirus. Dopo Skriniar, Bastoni, Gagliardini e Nainggolan, il portiere romeno è diventato il quinto giocatore dell'Inter il cui tampone ha dato esito positivo. Nel frattempo ... Leggi su globalist (Di venerdì 9 ottobre 2020)positivo al coronavirus. Dopo Skriniar, Bastoni, Gagliardini e Nainggolan, il portiere romeno è diventato il quinto giocatoreil cui tampone ha dato esito positivo. Nel frattempo ...

alex_orlowski : Nel Regno Unito 15.841 casi di #COVID19 tra il 25 di set. e il 2 di ott. non sono stati registrati e tracciati per… - capuanogio : Fortunatamente anche gli ultimi due tamponi nel gruppo squadra del #Napoli sono risultati negativi. Dunque, dopo… - istsupsan : Nel secondo trimestre dell’epidemia di #Covid19 è aumentata leggermente l’età media dei decessi (da 77,8 a 81,7 ann… - neobiovirus : 1)Si muore di #Covid19 spesso di concausa con patologie pregresse o in corso ma non significa gran che. Chiunque pu… - Eumoret : RT @emmevilla: ?????? #COVID__19 in Italia: va molto male. L'uscita dal trend lineare (che durava ormai da un mese) del numero dei ricoverati… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid19 nel Covid19 nel calcio, positivi Radu dell’Inter e Gabbia del Milan BlogSicilia.it Tokyo Game Show 2021: già ufficiale la data

Il Tokyo Game Show 2020 si è concluso da poco e già si passa all'edizione 2021: in questo articolo trovate la data del nuovo evento.

Coronavirus, dal Friuli il brevetto di un sanificatore per palloni

Si chiama "Lightoop", nasce in Friuli ed è stato presentato a Spilimbergo: l'innovativo dispositivo di disinfezione per articoli sportivi è un manifesto della voglia di tornare a giocare in sicurezza.

Il Tokyo Game Show 2020 si è concluso da poco e già si passa all'edizione 2021: in questo articolo trovate la data del nuovo evento.Si chiama "Lightoop", nasce in Friuli ed è stato presentato a Spilimbergo: l'innovativo dispositivo di disinfezione per articoli sportivi è un manifesto della voglia di tornare a giocare in sicurezza.