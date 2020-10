Covid, altro picco di contagi: tornano le zone rosse e misure più stringenti (Di venerdì 9 ottobre 2020) Nuovo picco di contagi da Covid-19, tornando le zone rosse a discrezione di ciascuna Regione. Le decisioni del Governo: multe per chi non indossa la mascherina, no all’alcol d’asporto dopo le 22 Il Governo si è dato una settimana di tempo per decidere fino a che punto spingersi sulle nuove misure contenute nel Dpcm del … L'articolo Covid, altro picco di contagi: tornano le zone rosse e misure più stringenti proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 9 ottobre 2020) Nuovodida-19, tornando lea discrezione di ciascuna Regione. Le decisioni del Governo: multe per chi non indossa la mascherina, no all’alcol d’asporto dopo le 22 Il Governo si è dato una settimana di tempo per decidere fino a che punto spingersi sulle nuovecontenute nel Dpcm del … L'articolodilepiùproviene da www.meteoweek.com.

Ultime Notizie dalla rete : Covid altro Covid, Bonaccini: «Pronti a maggiori restrizioni, l'Italia non può permettersi altro lockdown» Il Messaggero Come funziona Immuni. E cosa fare in caso di notifica

Tutti i segreti dietro all'app "addormentata": nonostante i sette milioni di download, in molti non sanno ancora come usarla concretamente ...

Covid, l'Ascoli sospende ogni attività del settore giovanile

ASCOLI PICENO - Scoperta la positività al covid-19 di alcuni tesserati delle proprie giovanili, l' Ascoli ha deciso di sospendere a tempo indeterminato le attività delle formazioni poste sotto la prim ...

Tutti i segreti dietro all'app "addormentata": nonostante i sette milioni di download, in molti non sanno ancora come usarla concretamente ...

ASCOLI PICENO - Scoperta la positività al covid-19 di alcuni tesserati delle proprie giovanili, l' Ascoli ha deciso di sospendere a tempo indeterminato le attività delle formazioni poste sotto la prim ...